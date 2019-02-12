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«Адмирал» уступил «Авангарду» и потерял шансы на плей-офф

«Адмирал» уступил «Авангарду» и потерял шансы на плей-офф
Хоккей / КХЛ

Во Владивостоке местный «Адмирал» потерпел поражение во встрече с хоккейным клубом «Авангард», матч завершился со счётом 0:2. Подопечные Сергея Светлова прервали серию из четырёх побед и утратили шансы на участие в грядущем розыгрыше Кубка Гагарина.

Счёт во встрече был открыт на 17-й минуте первого периода: точным броском отметился форварда «Авангарда» Сергей Широков. Во втором периоде подопечные Боба Хартли упрочили преимущество благодаря хлёсткому броску Тэйлора Бека. Оставшееся основное время встречи прошло без заброшенных шайб. Сухой матч оформил голкипер Иван Налимов.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
12 февраля 2019, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
0 : 2
0:1, 0:1, 0:0
Авангард
Омск
0:1 – Широков (Михеев, Семёнов) – 16:29 (5x5), 0:2 – Бек – 37:05 (5x5)

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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