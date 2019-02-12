Р. Ротенберг — о словах про отток хоккеистов: речь о железном занавесе не шла

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг рассказал о задачах, направленных на создание комфортных условий для хоккеистов. Ранее ему поступило поручение от президента страны Владимира Путина о прекращении оттока игроков из России.



«Речь о железном занавесе не шла. Эти поручения были даны во время совета по физкультуре и спорту при президенте. Речь идёт о том, чтобы создавать инфраструктуру по всей России. У нас программа на 50 катков утверждена, вырабатывается программа государственно-частного партнёрства — другая программа, по которой мы можем построить отдельное количество катков. Это даст нам возможность увеличить количество зарегистрированных игроков. Сейчас в России 90 тыс. игроков, а мы стремимся удвоить их количество. Это имелось в виду. Создавая условия для игроков, мы поможем им оставаться играть в России.



Голкипер Ярослав Аскаров, 16 лет, лучший вратарь на сегодняшний день в мире в своём возрасте. Он выбрал Россию, чтобы развиваться дальше. Он сравнил Канаду, США и выбрал Россию для личного развития. Второй пример — Василий Подколзин. Один из лучших игроков 2001 года рождения по многим скаутским данным. На этом этапе карьеры условия в России для развития игрока куда лучше, чем где-либо. Вот в этом направлении и идёт работа. Да, есть и пример Панарина, но он в 23 года уехал в НХЛ после победы в Кубке Гагарина уже зрелым игроком.



Нам нужно создавать конкуренцию в России. В Канаде на 50 млн человек зарегистрировано 600 тыс. игроков. У нас 90 тыс. игроков на 140 млн человек. Если мы увеличим количество игроков, получим другую конкуренцию. Даже если кто-то решит продолжить карьеру за океаном, то у нас всё равно останется много своих игроков, которые будут бороться за место в сборной России», — приводит слова Ротенберга телеканал «360».