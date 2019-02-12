Хартли: «Авангард» сыграл в умный хоккей по выездной модели

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги гостевого матча регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (2:0).



«Хорошая для нас выездная победа. Главным героем первого периода был, безусловно, вратарь Иван Налимов, который отразил несколько очень опасных бросков. После этого мы сумели забросить первую шайбу, а затем Бек укрепил преимущество.



Дальше «Авангард» играл в довольно-таки умный хоккей по выездной модели. Мы не раскрывались, знали, что у «Адмирала» очень сбалансированная команда с хорошей атакой. И команда эта перед нашим матчем имела неплохую серию из побед. Сегодня «Авангард» сыграл в действительно умный хоккей и поэтому выиграл», — цитирует специалиста пресс-служба «Адмирала».

«Адмирал» уступил «Авангарду» и потерял шансы на плей-офф