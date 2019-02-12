Тарасенко: сейчас у «Сент-Луиса» более дружелюбный коллектив

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко рассказал об атмосфере в команде.



«Много всего происходило в начале сезона. И тренера поменяли, и много негатива появилось. Но когда пришёл новый наставник, то и ребята стали относиться друг к другу иначе. Сейчас у нас более дружелюбный коллектив. Заметно по матчам, как все радуются за товарищей.



Раньше было тоже так, но разные слухи создавали гнетущую атмосферу. И когда в команде дело доходит до отставки тренера, это тяжело сказывается на всех. Мы очень долго искали уверенность в себе. Но потом выиграли один матч, за ним второй и поняли, как надо работать, как надо дальше побеждать», — приводит слова Тарасенко официальный сайт НХЛ.

Тарасенко не остановить! Хет-трик, 200 голов за карьеру и шесть побед подряд Владимир очень хочет в плей-офф.