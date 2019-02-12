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Коваленко: если ИИХФ улучшит ЛЧ, вопросов с участием клубов КХЛ не возникнет

Коваленко: если ИИХФ улучшит ЛЧ, вопросов с участием клубов КХЛ не возникнет
Хоккей / КХЛ

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко поделился мнением по поводу того, стоит ли клубам КХЛ вступать в Лигу чемпионов.

«В своё время удалось завоевать Кубок чемпионов с ЦСКА и «Авангардом», было и серебро с «Ладой». Безусловно, хоккеистам из нашего чемпионата матчи еврокубков тогда давали новый опыт, где-то они повышали и уровень лиги. Всё-таки одно дело, когда на международный уровень выходит сборная, и другое — когда три-четыре ведущих клуба, то есть около сотни хоккеистов.

Наверное, вопрос с Лигой чемпионов надо обсуждать внутри нашей корпорации. 62 матча «регулярки» — это серьёзная нагрузка на российских игроков, плюс есть четыре этапа Евротура. Если ИИХФ сможет повысить значимость Лиги чемпионов, сделает её более престижной и финансово выгодной, то вопросов с участием КХЛ, наверное, не возникнет. А пока можно понять и позицию КХЛ», — приводит слова Коваленко Russia-Hockey.

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