Налимов: «Авангард» весь матч провёл хорошо, я чувствовал себя комфортно

Голкипер «Авангарда» Иван Налимов поделился мнением о матче с «Адмиралом» (2:0).



«Моя задача — отбивать шайбы. Я во время, кроме этого, ни о чём не думаю. Мы играем в свой хоккей, как говорит тренер. Я не думаю, что выездные матчи как-то сильно отличаются. Сейчас готовимся к плей-офф, нарабатываем моменты.



Иногда, когда ты неправильно играешь, приходится дотягиваться до шайбы. В некоторых моментах я уже понимал, что не успеваю, поэтому просто пытался до последнего тянуться за шайбой. Мы весь матч провели хорошо. Я себя комфортно чувствовал.



Каждая игра важна. Понятно, что я провёл в «Адмирале» много времени. Но на каждый матч я настраиваюсь одинаково. Думаю, что персональные болельщики были. Почему нет? Мои друзья пришли посмотреть, переживали за меня», — приводит слова Налимова пресс-служба «Авангарда».

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