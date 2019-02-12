Никита Попугаев подписал контракт с фарм-клубом «Нью-Джерси»

Клуб Американской хоккейной лиги «Бингемптон Дэвилз» подписал контракт с форвардом Никитой Попугаевым, сообщает пресс-служба «дьяволов».



20-летний хоккеист был выбран на драфте-2017 «Нью-Джерси Дэвилз» под общим 98-м номером. За несколько дней Никита расторг контракт с «Амуром», при этом хабаровский клуб сохранил права на игрока в КХЛ.



Попугаев провёл в нынешнем сезоне 37 матчей за «Амур» в регулярном чемпионате КХЛ, отметившись одной заброшенной шайбой при среднем игровом времени в 7 минут 30 секунд. Также провёл 9 матчей за команду «Амурские Тигры» в МХЛ, в которых отметился 8 (4+4) очками.

В сезоне-2017/18 Попугаев провёл 12 матчей в регулярном чемпионате КХЛ в составе ЦСКА, отметившись одной голевой передачей.