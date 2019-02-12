Киселевич выйдет на лёд в матче с «Далласом», он не играл с середины января

Защитник «Флориды Пантерз» Богдан Киселевич примет участие в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Даллас Старз», сообщает журналист Джеймисон Оливе. Игра состоится в ночь с 12 на 13 февраля мск.



В нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 28-летний Киселевич принял участие в 31 матче, записав на свой счёт восемь результативных передач при показателе полезности «-3» и 12 минутах штрафного времени.



Последний матч с участием 28-летнего россиянина состоялся в ночь с 13 на 14 февраля мск, когда «Флорида» встречалась с «Ванкувер Кэнакс».



Ранее «Чемпионат» сообщал, что Киселевич вернулся в расположение команды после того, как уезжал по семейным обстоятельствам.