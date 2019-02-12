Пастрняк пропустит две недели из-за травмы, он упал после ужина со спонсорами

Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк выбыл из строя как минимум на две недели, сообщает пресс-служба «медведей».



Чешский форвард повредил большой палец, ему потребовалась операция. Сообщается, что нападающий упал после ужина со спонсорами, на который пригласили несколько хоккеистов. Повторное обследование состоится через две недели, но сам игрок ожидает, что вернётся на лёд в нынешнем сезоне.



Генеральный директор «медведей» Дон Суини отметил, что травма Пастрняка не повлияет на планы команды до завершения периода обменов.



В этом сезоне 22-летний хоккеист провёл 56 матчей в регулярном чемпионате, забросил 31 шайбу и отдал 35 результативных передач при показателе полезности «+1» и 20 минутах штрафного времени. Чешский нападающий является лучшим снайпером и бомбардиром команды в нынешнем сезоне.

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