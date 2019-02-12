Андриевский: «Сибирь» не опускает рук, шансы есть, хоть и маленькие

Главный тренер «Сибири» Александр Андриевский поделился мнением о матче с «Барысом» (2:5).



«Если брать всю игру в целом, то, считаю, «Барыс» сегодня выиграл заслуженно. Хозяева выглядели лучше нас. Единственное, в актив «Сибири» можно занести начало игры, первые минут шесть-восемь. Пользуясь теннисной терминологией, можно сказать, что мы сегодня сделали очень много невынужденных ошибок. И, по большому счёту, они привели к голам.



Даже если взять эти два гола в третьем периоде, когда нам забивали в формате «пять на три». Такое ощущение, что подумали: не можете вы нам забить в формате «пять на четыре», давайте сделаем «пять на три». Но, несмотря ни на что, мы не опускаем рук. У команды есть шанс, хоть и маленький, но он есть, и команда будет бороться до конца», — приводит слова Андриевского пресс-служба «Барыса».

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