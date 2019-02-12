Вайсфельд: если «Сибирь» попадёт в плей-офф, в этом будет виноват «Трактор»

Эксперт КХЛ ТВ Леонид Вайсфельд оценил шансы «Сибири» на попадание в плей-офф. Новосибирский клуб занимает девятое место, отставая от «Трактора» на два очка, но у челябинцев игра в запасе.

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«Трактор» изначально был в лучшем положении, чем «Сибирь». Никто же не ждал, что новосибирцы спокойно смогут в гостях обыграть «Барыс». Ничего удивительного в результате этого матча нет. Любому понятно, что после сегодняшнего поражения шансы «Сибири» на плей-офф сократились раза в два, это чистая математика.



Все говорят, что «Сибирь» вплотную подобралась к восьмёрке, а надо говорить о том, как плохо они стартовали и устроили себе нервотрёпку. Они молодцы, что сейчас прилагают героические усилия, но надо было с самого начала так играть. Если «Сибирь» выйдет в плей-офф, то виноват будет только «Трактор», что отпустил такое преимущество. Точно так же «Сибирь» виновата, что поставила себя в такое положение, проиграв 12 матчей на старте сезона», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.