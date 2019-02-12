Путин: в будущем, возможно, перейду в профессиональную хоккейную лигу

Президент России Владимир Путин пошутил, что в будущем может перейти в профессиональную хоккейную лигу.



Один из участников встречи президента с представителями общественности в Казани, обманутый дольщик, обратился с просьбой к президенту помочь с выделением средств из федерального бюджета.



«Как бывший хоккеист, говорю вам: помогите как хоккеист хоккеисту. Я вам всегда шайбу отдам, и вы забьёте свой хороший гол», — заметил участник встречи, обращаясь к Путину.



«Ну, хоккеист я ещё тот. Я всё-таки занимаюсь сейчас другой работой, потом, может, попозже, перейду в профессиональную хоккейную лигу, когда у меня будет меньше обязанностей по сегодняшнему месту работы. Но мы помогаем из федерального уровня, мы в рамках межбюджетных отношений учитываем проблемы регионов, связанных с вопросом обманутых дольщиков», — приводит слова Путина «Р-Спорт».