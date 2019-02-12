Шанцев: если Овечкин даст только один совет в год, этого будет достаточно

Генеральный директор московского «Динамо» Валерий Шанцев поделился мнением о капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.



«Саша сделал себя сам. Помню его ещё мальчишкой в динамовской спортшколе, он всегда очень много тренировался. Занимался практически со всеми возрастами, хоккеем был наполнен почти весь его день: ОФП, техническая подготовка, отработка бросков. Свой талант и физические данные Овечкин дополнил ещё и фантастическим трудолюбием, что сделало его одним из лучших хоккеистов в мире.



Овечкин является моим советником. Не я принимал решение, не мне его и отменять. Сами понимаете, Овечкин в «Динамо» — это фигура, к которой надо относиться с уважением. Поэтому он будет советником как минимум до тех пор, пока я здесь работаю. Даже если он даст только один совет в год, этого будет достаточно», — приводит слова Шанцева пресс-служба КХЛ.

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