«Нью-Йорк Рейнджерс» обменял голкипера Мазанеца в «Ванкувер»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» обменял голкипера Марека Мазанеца в «Ванкувер Кэнакс», сообщает пресс-служба «синерубашечников».



Взамен клуб из Нью-Йорка получил выбор в седьмом раунде драфта-2020.



В нынешнем сезоне 27-летний Мазанец провёл 20 матчей в регулярном чемпионате АХЛ в составе «Хартфорд Вулф Пэк». Он пропускал 3,01 шайбы в среднем за матч, отражая 90,3% бросков.



За свою карьеру чех провёл 31 матч в регулярном чемпионате НХЛ, защищая цвета «Нэшвилл Предаторз». Он одержал восемь побед, отражая 89,5% бросков и пропуская 2,98 шайбы.

«Рейнджерс» занимают 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 56 очков. «Ванкувер» располагается на 9-м месте на Западе с 57 очками.