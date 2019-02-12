Шанцев: предлагал заменить В. Воробьёва, когда ещё не был гендиректором

Генеральный директор московского «Динамо» Валерий Шанцев рассказал о тренерской перестановке, которая случилась в стане бело-голубых в ходе сезона. Владимир Крикунов заменил Владимира Воробьёва, оставшегося в тренерском штабе московского клуба.



«Я предлагал заменить Воробьёва, ещё когда не был генеральным директором. Однако тогда члены правления единогласно проголосовали за то, чтобы дать ему возможность поработать. Мотивировалось это тем, что в прошлом сезоне тренер возглавлял команду в сложных экономических условиях. С этим решением я согласился.



Однако в ходе подготовительного периода у меня начали возникать вопросы. Они усилились после поражения в стартовом матче с «Салаватом Юлаевым». Тогда, на мой взгляд, Воробьёву нужно было активнее руководить игрой команды, а он растерялся. После четвёртой встречи сезона с ЦСКА я принял для себя решение, что тренера нужно менять.



Крикунов остался таким же авторитетным и требовательным. Знаю, что многие смеются над ним из-за пристрастия к тренировкам с автомобильными баллонами. Однако в том числе и благодаря им тренер сумел в сжатые сроки улучшить физическую форму команды, которая после летней подготовки физически оказалась совершенно разобранной. Теперь «Динамо» может резко прибавлять во втором периоде, да и третьи периоды мы больше не проигрываем. При всём этом Владимир Васильевич успевает идти в ногу со временем. Он делает полный видеоразбор ближайшего соперника, готовит полные статистические выкладки по игрокам», — приводит слова Шанцева официальный сайт КХЛ.

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