Дежарден: обычно в конце сезона за плей-офф борются 4 команды, в этом году — все

Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Уилли Дежарден поделился мнением о борьбе за плей-офф в турнирной таблице Западной конференции Национальной хоккейной лиги.



«Обычно в борьбе за последние места в плей-офф в конце сезона участвуют примерно четыре команды, но в этом году — все. Кроме того, все чередуют хорошие отрезки с плохими. Некоторые команды сейчас на подъёме, а другие хорошие команды переживают сложные времена», — цитирует Дежардена официальный сайт НХЛ.



«Короли» занимают 14-е место в Западной конференции. В 56 матчах команда, за которую выступает российский форвард Илья Ковальчук, набрала 51 очко. Отставание от зоны плей-офф составляет восемь очков. В предыдущем матче клуб из Калифорнии проиграл «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 4:6.

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