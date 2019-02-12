Савченко: у «Сибири» ещё есть шанс на плей-офф, будем биться до последнего

Защитник «Сибири» Роман Савченко поделился мнением о матче с «Барысом» (2:5).



«Начали хорошо, скорости неплохие. Повели со счётом 1:0, а потом пропустили две контратаки ненужные, не знаю, что потом случилось. Ещё есть шанс на плей-офф, будем до последнего биться.



Старт сезона получился неудачным. Но потом поменялся состав, много игроков сменилось, поменялись тренерский штаб, тактика. Мы сплочённее стали играть и больше атаковать, забивать.



Во-первых, «Барыс» стал хорошо играть. Заметна командная игра, много забивают, много атакуют, как и всегда в те былые годы. Смотрю обязательно если не игры, то счёт и обзоры матчей. Всегда после их матчей просматриваю», — приводит слова Савченко Sports.kz.

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