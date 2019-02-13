Малахов: ФХР хочет создать лигу для юных ребят, она убережёт от ранних отъездов

Тренер по развитию игроков «Айлендерс», в прошлом – известный российский защитник, член Тройного золотого клуба ИИХФ Владимир Малахов прокомментировал ситуацию с оттоком молодых российских игроков в Северную Америку.



«Идея создания условий для молодых игроков в России — правильная. У человека должен быть выбор, где продолжить карьеру. Сейчас очень многим молодым ребятам рассказывают сказки о том, что чем раньше они уедут, тем быстрее заиграют в НХЛ. Но на самом деле НХЛ — это прежде всего жёсткий бизнес. Может быть, американцы говорят одно, а наши агенты переводят ребятам по-другому.



Отрадно слышать, что федерация будет заниматься созданием условий, чтобы ребята могли развиваться в России. Дальше всё будет зависеть от них самих, от их выбора. Но, считаю, нужно правильно донести до ребят, что в Северную Америку нужно уезжать готовым игроком и попробовать заиграть, закрепиться и пройти школу хоккея в России.



Знаю, что ФХР хочет создать ещё одну лигу для ребят в возрасте 15-17 лет. Этот ход полностью оправдает себя, даст возможность перспективным игрокам постоянную практику. В МХЛ играют уже более взрослые, в КХЛ молодёжь вообще почти не попадает. Понятно, что руководители клубов, тренеры команд КХЛ отвечают за результат и боятся рисковать, доверять молодым. И новая юниорская лига спасёт молодёжь, это хороший выход из положения. Такие проекты были и раньше, но почему-то они так и не воплотились в жизнь. Уверен, что надо пробовать. Инновации всегда помогают: не только в бизнесе, но и в спорте.



Есть и другие программы, например — строительство катков. Если удастся построить ещё 400 катков, то это будет хорошим подспорьем для развития. Конечно, это не даст нам новых чемпионов уже завтра. Надо набраться терпения. Российскому хоккею нужно двигаться централизованно в одном направлении. ФХР вовсю работает над национальной программой развития игроков. Если от этой системы все будут отталкиваться, то это даст плоды. Ведь она уже была в СССР. Конечно, всех под одну гребёнку не гребли, но централизованная система хоккея была. То, что сейчас пытаются создать, не даст моментальные результаты, но сильно поможет в будущем. Детский спорт у нас практически развалился, и эти реформы ускоряют процесс по его полному восстановлению», — сказал Малахов «Чемпионату».

«Прекратить отток хоккеистов из России». Что скрывается за этим поручением Завалят деньгами или создадут условия для роста?