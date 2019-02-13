Хиетанен — о Кубке Гагарина: «Динамо» не важно, с кем играть в плей-офф

Защитник московского «Динамо» Юусо Хиетанен поделился ожиданиями от матча с финским «Йокеритом».

«Я не согласен, что «Йокерит» — удобный для кого-то соперник. То, что мы их обыгрывали в этом сезоне, ничего не значит. Это очень организованная команда с качественными хоккеистами. Уверен, нас ждёт непростой матч. И нам не важно, с кем играть в плей-офф — с «Йокеритом» или «Локомотивом». Оба клуба сильны, но с обоими можно играть на победу. Поэтому мы думаем только о том, как выиграть оставшиеся матчи регулярного чемпионата и занять наиболее высокое место», — приводят слова Хиетанена «Известия».

Матч «Динамо» — «Йокерит» состоится сегодня, 13 февраля, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышева». Начало встречи — в 19:30 мск.