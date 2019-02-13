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3 очка Барбашёва помогли «Сент-Луису» разгромить «Нью-Джерси»

3 очка Барбашёва помогли «Сент-Луису» разгромить «Нью-Джерси»
Хоккей / НХЛ

«Сент-Луис Блюз» победил «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась с разгромным счётом 8:3 (3:1, 3:0, 2:2) в пользу хозяев. Для «Блюз» эта победа стала седьмой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Одним из главных героев встречи стал форвард «блюзменов» Иван Барбашев, в активе которого 3 (2+1) очка. Двумя голами и передачей также отметился защитник хозяев Алекс Пьетранджело.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на льду 15 минут 10 секунд, нанёс два броска в створ ворот, отдал две результативные передачи и окончил матч с показателем полезности «+3».

В параллельном матче «Виннипег Джетс» дома обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» — 4:3 (2:0, 0:2, 2:1).

НХЛ - регулярный чемпионат
13 февраля 2019, среда. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
8 : 3
3:1, 3:0, 2:2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 – Пьетранджело (Шенн, Тарасенко) – 05:08 (5x5), 2:0 – Барбашев (Томас) – 06:41 (5x5), 2:1 – Заха (Агостино) – 10:30 (5x5), 3:1 – Шварц (Бортуццо, Бозак) – 15:47 (5x5), 4:1 – О'Райлли (Шенн) – 20:30 (5x5), 5:1 – Макикерн (Пьетранджело, Барбашев) – 26:11 (5x5), 6:1 – Бозак (Парэйко, Марун) – 35:20 (5x5), 7:1 – Пьетранджело (Тарасенко, О'Райлли) – 40:45 (4x4), 7:2 – Палмьери (Хишир, Батчер) – 48:01 (5x3), 8:2 – Барбашев (Стин) – 49:25 (4x5), 8:3 – Мюллер – 52:44 (5x5)
«Сент-Луис» — «Нью-Джерси»: Барбашёв забросил седьмую шайбу в сезоне
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