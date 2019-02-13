«Филадельфия» обыграла «Миннесоту» в гостях, у Проворова гол и «+2»

«Филадельфия Флайерз» победил «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и закончилась со счётом 5:4 (1:3, 2:0, 2:1) в пользу гостей. Это поражение стало для «Уайлд» шестым в последних семи матчах.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Дубль в составе победителей оформил Джеймс ван Римсдайк. По два балла набрали: Шон Кутюрье (1+1), Клод Жиру (1+1), Трэвис Санхайм (0+2) и Шейн Гостисбер (0+2). Голкипер «Флайерз» Энтони Столарз отразил 35 бросков из 39.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 30 минут 19 секунд, забросил шайбу, заблокировал один бросок и окончил матч с показателем полезности «+2».

Видео гола Проворова доступно на официальном сайте НХЛ.

В параллельном матче «Нэшвилл Предаторз» дома уступил «Детройт Ред Уингз» со счётом 2:3 (0:1, 2:1, 0:1).