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«Филадельфия» обыграла «Миннесоту» в гостях, у Проворова гол и «+2»

«Филадельфия» обыграла «Миннесоту» в гостях, у Проворова гол и «+2»
Хоккей / НХЛ

«Филадельфия Флайерз» победил «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и закончилась со счётом 5:4 (1:3, 2:0, 2:1) в пользу гостей. Это поражение стало для «Уайлд» шестым в последних семи матчах.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Дубль в составе победителей оформил Джеймс ван Римсдайк. По два балла набрали: Шон Кутюрье (1+1), Клод Жиру (1+1), Трэвис Санхайм (0+2) и Шейн Гостисбер (0+2). Голкипер «Флайерз» Энтони Столарз отразил 35 бросков из 39.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 30 минут 19 секунд, забросил шайбу, заблокировал один бросок и окончил матч с показателем полезности «+2».

Видео гола Проворова доступно на официальном сайте НХЛ.

В параллельном матче «Нэшвилл Предаторз» дома уступил «Детройт Ред Уингз» со счётом 2:3 (0:1, 2:1, 0:1).

НХЛ - регулярный чемпионат
13 февраля 2019, среда. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
4 : 5
3:1, 0:2, 1:2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 – Проворов (Вароне) – 02:54 (5x5), 1:1 – Паризе (Гранлунд, Сперджен) – 08:58 (5x3), 2:1 – Канин – 10:45 (5x5), 3:1 – Канин (Эрикссон Эк, Сперджен) – 13:28 (5x5), 3:2 – ван Римсдайк (Симмондс, Гостисбер) – 28:42 (5x4), 3:3 – Кутюрье (Санхайм, Жиру) – 33:57 (5x5), 4:3 – Сперджен (Сутер, Фолиньо) – 42:06 (5x5), 4:4 – Жиру (Ворачек, Санхайм) – 46:30 (5x5), 4:5 – ван Римсдайк (Кутюрье, Гостисбер) – 55:31 (5x4)
НХЛ - регулярный чемпионат
13 февраля 2019, среда. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
2 : 3
0:1, 2:1, 0:1
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 – Гленденинг (Дженсен, Эн) – 15:05 (5x5), 0:2 – Ларкин (Ванек, Манта) – 27:13 (5x4), 1:2 – Арвидссон (Джохансен, Форсберг) – 27:49 (5x5), 2:2 – Суббэн (Джохансен) – 37:32 (5x4), 2:3 – Атанасиу (Гленденинг, Дженсен) – 44:08 (5x5)
Проворов: иногда вы заслуживаете победы, но не добиваетесь результата
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