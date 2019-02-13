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«Колорадо» проиграл «Торонто» и потерпел восьмое поражение подряд

«Колорадо» проиграл «Торонто» и потерпел восьмое поражение подряд
Хоккей / НХЛ

«Торонто Мэйпл Лифс» победил «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пепси-центр» в Денвере и закончилась со счётом 5:2 (1:1, 3:0, 1:1) в пользу гостей. Это поражение стало для «Эвеланш» восьмым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, который набрал 3 (1+2) очка. Дублями отметились Каспери Капанен и Назем Кадри.

Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров провёл на льду 18 минут 21 секунду, нанёс два броска в створ ворот, совершил 5 силовых приёма и окончил матч с показателем полезности «+1». Голкипер Семён Варламов отразил 13 бросков из 17 и был заменён на 28-й минуте. Защитник «Торонто» Никита Зайцев очков не набрал.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 февраля 2019, среда. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
2 : 5
1:1, 0:3, 1:1
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 – Капанен (Мэттьюс) – 03:17 (5x5), 1:1 – Грейвз (Жирар, Керфут) – 15:16 (5x5), 1:2 – Мэттьюс (Таварес, Марнер) – 25:19 (5x4), 1:3 – Кадри (Таварес, Мэттьюс) – 26:46 (5x4), 1:4 – Капанен – 27:08 (5x4), 1:5 – Кадри (Нюландер, Юнссон) – 45:42 (5x5), 2:5 – Керфут (Жирар) – 48:14 (5x5)
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