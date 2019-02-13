«Колорадо» проиграл «Торонто» и потерпел восьмое поражение подряд

«Торонто Мэйпл Лифс» победил «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пепси-центр» в Денвере и закончилась со счётом 5:2 (1:1, 3:0, 1:1) в пользу гостей. Это поражение стало для «Эвеланш» восьмым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, который набрал 3 (1+2) очка. Дублями отметились Каспери Капанен и Назем Кадри.

Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров провёл на льду 18 минут 21 секунду, нанёс два броска в створ ворот, совершил 5 силовых приёма и окончил матч с показателем полезности «+1». Голкипер Семён Варламов отразил 13 бросков из 17 и был заменён на 28-й минуте. Защитник «Торонто» Никита Зайцев очков не набрал.