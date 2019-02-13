Бобровский — лидер НХЛ по числу сухих матчей за три последних сезона

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе и завершилась со счётом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский, который оформил третий шат-аут в сезоне, отразив 20 бросков. На счету россиянина 15 матчей на ноль начиная с сезона-2016/17 — это лучший показатель в лиге. Ближайшими преследователями Бобровского являются Пекка Ринне («Нэшвилл Предаторз») и Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), у которых по 14 «сухарей».

Для «Блю Джекетс» победа над «Кэпиталз» стала четвёртой кряду. Команда из штата Огайо занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Бобровский в восьми из последних девяти матчей пропустил не менее трёх шайб