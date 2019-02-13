Кучеров догнал Малкина по сезонам в НХЛ с 25 шайбами среди россиян до 25 лет

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась со счётом 6:3 в пользу хозяев. Это поражение стало для «Флэймз» третьим кряду.

Главным героем встречи стал форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров, который набрал 4 (1+3) очка. Благодаря голу Кучеров вышел на третье место среди российских хоккеистов до 25 лет в истории НХЛ по количеству сезонов, в которых они забивали не менее 25 шайб. Теперь Никита делит третью строчку с форвардом «Питтсбург Пингвинз» Евгением Малкиным — у обоих нападающих по пять таких сезонов.

Национальный рекорд принадлежит нападающему «Лос-Анджелес Кингз» Илье Ковальчуку (семь), второе место занимает капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (шесть).