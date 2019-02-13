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Барбашёв забил в меньшинстве после ошибки вратаря «Нью-Джерси»

Барбашёв забил в меньшинстве после ошибки вратаря «Нью-Джерси»
Хоккей / НХЛ

«Сент-Луис Блюз» победил «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась с разгромным счётом 8:3 (3:1, 3:0, 2:2) в пользу хозяев. Для «Блюз» эта победа стала седьмой кряду.

Одним из главных героев встречи стал форвард «блюзменов» Иван Барбашёв, в активе которого 3 (2+1) очка. Вторую шайбу российский форвард забросил в меньшинстве, когда крайне неудачным образом сыграл голкипер сборной США на прошлом чемпионате мира Кейт Кинкейд.

Видео гола также можно посмотреть на официальном канале НХЛ в YouTube.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на льду 15 минут 10 секунд, нанёс два броска в створ ворот, отдал две результативные передачи и окончил матч с показателем полезности «+3».

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