«Вегас» отыгрался с 0:2, но всё равно проиграл «Аризоне»

«Аризона Койотс» победил «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе и закончилась со счётом 5:2 (0:0, 2:2, 3:0) в пользу гостей. Это поражение стало для «Голден Найтс» пятым в последних семи матчах.

Гости создали задел в счёте в середине второго периода, когда с интервалом в пять минут отличились Джордан Истерли и Алекс Гальченюк. Однако хозяевам удалось отыграться ещё до перерыва — точные броски удались Брэндону Пирри и Нейту Шмидту. Решающим в матче оказался третий период. На 50-й минуте Ник Казинс в третий раз огорчил Марка-Андре Флёри. А все вопросы о победителе сняли шайбы Джоша Арчибальда и Рихарда Паника.

Российский нападающий «Вегаса» Валентин Зыков так же, как и российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин, не принимали участия в игре.