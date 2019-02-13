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«Вегас» отыгрался с 0:2, но всё равно проиграл «Аризоне»

«Вегас» отыгрался с 0:2, но всё равно проиграл «Аризоне»
Хоккей / НХЛ

«Аризона Койотс» победил «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе и закончилась со счётом 5:2 (0:0, 2:2, 3:0) в пользу гостей. Это поражение стало для «Голден Найтс» пятым в последних семи матчах.

Гости создали задел в счёте в середине второго периода, когда с интервалом в пять минут отличились Джордан Истерли и Алекс Гальченюк. Однако хозяевам удалось отыграться ещё до перерыва — точные броски удались Брэндону Пирри и Нейту Шмидту. Решающим в матче оказался третий период. На 50-й минуте Ник Казинс в третий раз огорчил Марка-Андре Флёри. А все вопросы о победителе сняли шайбы Джоша Арчибальда и Рихарда Паника.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 февраля 2019, среда. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
2 : 5
0:0, 2:2, 0:3
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 – Истерли (Степан, Чикран) – 29:38 (5x4), 0:2 – Гальченюк (Казинс) – 34:00 (5x5), 1:2 – Пирри (Икин, Меррилл) – 34:29 (5x5), 2:2 – Шмидт (Пасиоретти, Штястны) – 39:30 (5x5), 2:3 – Казинс (Паник, Хиностроза) – 49:21 (5x5), 2:4 – Арчибальд (Степан, Яльмарссон) – 57:48 (5x5), 2:5 – Паник (Хиностроза, Яльмарссон) – 59:03 (en)

Российский нападающий «Вегаса» Валентин Зыков так же, как и российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин, не принимали участия в игре.

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