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Итоги дня НХЛ для россиян: феерия Кучерова, серия Тарасенко и шат-ауты вратарей

Итоги дня НХЛ для россиян: феерия Кучерова, серия Тарасенко и шат-ауты вратарей
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день. В 12 матчах приняли участие 20 представителей России.

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 4 (1+3) очка. Благодаря голу Кучеров вышел на третье место среди российских хоккеистов до 25 лет в истории НХЛ по количеству сезонов, в которых они забивали не менее 25 шайб. Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на льду 15 минут 10 секунд, нанёс два броска в створ ворот, отдал две результативные передачи и закончил матч с показателем полезности «+3». Владимир набрал очки в девятом матче подряд. Это является его новым личным рекордом. Второй шат-аут в сезоне оформил голкипер «Далласа» Антон Худобин, отразивший 20 бросков. В активе Александра Радулова две результативные передачи. Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский оформил третий шат-аут в сезоне, отразив 20 бросков. Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин закончил матч с показателем полезности «-2». Евгений Кузнецов также завершил встречу с показателем «-2».

ГолкиперКлубСейвы%ОБСчёт
Худобин«Даллас»30 из 30100,03:0
Бобровский«Коламбус»20 из 20100,03:0
Василевский«Тампа»19 из 2286,46:3
Варламов«Колорадо»13 из 1776,52:5
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Анисимов (н)«Чикаго»0+0-2000017%14.39
Ничушкин (н)«Даллас»0+000031-07.42
Радулов (н)«Даллас»0+2+32101-21.53
Овечкин (н)«Вашингтон»0+0-20231-21.08
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+0-2220133%17.35
Панарин (н)«Коламбус»1+0+12200-21.16
Свечников (н)«Каролина»0+002410-14.55
Кучеров (н)«Тампа»1+3+20301-18.10
Бучневич (н)«Рейнджерс»1+0-20311-14.33
Наместников (н)«Рейнджерс»0+0035100%15.35
Проворов (з)«Филадельфия»1+0+20201-30.19
Орлов (з)«Вашингтон»0+000510-18.51
Дадонов (н)«Флорида»0+000201-16.39
Киселевич (з)«Флорида»0+000032-15.11
Сергачёв (з)«Тампа»0+000003-17.12
Зайцев (з)«Торонто»0+000011-19.45
Задоров (з)«Колорадо»0+0+12250-18.21
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