Итоги дня НХЛ для россиян: феерия Кучерова, серия Тарасенко и шат-ауты вратарей

В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день. В 12 матчах приняли участие 20 представителей России.
Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 4 (1+3) очка. Благодаря голу Кучеров вышел на третье место среди российских хоккеистов до 25 лет в истории НХЛ по количеству сезонов, в которых они забивали не менее 25 шайб. Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на льду 15 минут 10 секунд, нанёс два броска в створ ворот, отдал две результативные передачи и закончил матч с показателем полезности «+3». Владимир набрал очки в девятом матче подряд. Это является его новым личным рекордом. Второй шат-аут в сезоне оформил голкипер «Далласа» Антон Худобин, отразивший 20 бросков. В активе Александра Радулова две результативные передачи. Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский оформил третий шат-аут в сезоне, отразив 20 бросков. Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин закончил матч с показателем полезности «-2». Евгений Кузнецов также завершил встречу с показателем «-2».
|Голкипер
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Худобин
|«Даллас»
|30 из 30
|100,0
|3:0
|Бобровский
|«Коламбус»
|20 из 20
|100,0
|3:0
|Василевский
|«Тампа»
|19 из 22
|86,4
|6:3
|Варламов
|«Колорадо»
|13 из 17
|76,5
|2:5
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|0+0
|-2
|0
|0
|0
|0
|17%
|14.39
|Ничушкин (н)
|«Даллас»
|0+0
|0
|0
|0
|3
|1
|-
|07.42
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+2
|+3
|2
|1
|0
|1
|-
|21.53
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|-2
|0
|2
|3
|1
|-
|21.08
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|-2
|2
|2
|0
|1
|33%
|17.35
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|1+0
|+1
|2
|2
|0
|0
|-
|21.16
|Свечников (н)
|«Каролина»
|0+0
|0
|2
|4
|1
|0
|-
|14.55
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|1+3
|+2
|0
|3
|0
|1
|-
|18.10
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|1+0
|-2
|0
|3
|1
|1
|-
|14.33
|Наместников (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|0
|3
|5
|1
|0
|0%
|15.35
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|1+0
|+2
|0
|2
|0
|1
|-
|30.19
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|0
|0
|5
|1
|0
|-
|18.51
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+0
|0
|0
|2
|0
|1
|-
|16.39
|Киселевич (з)
|«Флорида»
|0+0
|0
|0
|0
|3
|2
|-
|15.11
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+0
|0
|0
|0
|0
|3
|-
|17.12
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0+0
|0
|0
|0
|1
|1
|-
|19.45
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|+1
|2
|2
|5
|0
|-
|18.21