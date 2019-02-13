Итоги дня НХЛ для россиян: феерия Кучерова, серия Тарасенко и шат-ауты вратарей

В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день. В 12 матчах приняли участие 20 представителей России.

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 4 (1+3) очка. Благодаря голу Кучеров вышел на третье место среди российских хоккеистов до 25 лет в истории НХЛ по количеству сезонов, в которых они забивали не менее 25 шайб. Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на льду 15 минут 10 секунд, нанёс два броска в створ ворот, отдал две результативные передачи и закончил матч с показателем полезности «+3». Владимир набрал очки в девятом матче подряд. Это является его новым личным рекордом. Второй шат-аут в сезоне оформил голкипер «Далласа» Антон Худобин, отразивший 20 бросков. В активе Александра Радулова две результативные передачи. Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский оформил третий шат-аут в сезоне, отразив 20 бросков. Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин закончил матч с показателем полезности «-2». Евгений Кузнецов также завершил встречу с показателем «-2».

Голкипер Клуб Сейвы %ОБ Счёт Худобин «Даллас» 30 из 30 100,0 3:0 Бобровский «Коламбус» 20 из 20 100,0 3:0 Василевский «Тампа» 19 из 22 86,4 6:3 Варламов «Колорадо» 13 из 17 76,5 2:5