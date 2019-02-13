Какая из команд КХЛ не попадёт в плей-офф на Востоке?

Регулярный чемпионат КХЛ входит в решающую стадию. В Восточной конференции определены уже шесть участников Кубка Гагарина: «Автомобилист», «Барыс», «Авангард», «Ак Барс», магнитогорский «Металлург» и «Салават Юлаев».

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата КХЛ

На последние две путёвки в плей-офф претендуют пять команд: «Торпедо», «Трактор», «Сибирь», «Нефтехимик» и «Куньлунь Ред Стар». Самые реальные шансы имеют первые три команды из перечисленных.

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В 11-м чемпионате КХЛ принимают участие 25 клубов из России, Беларуси, Казахстана, Китая, Латвии, Словакии и Финляндии. Турнир стартовал 1 сентября 2018 года и завершится не позднее 25 апреля 2019 года финальной серией плей-офф, по итогам которой определятся все лауреаты чемпионата.