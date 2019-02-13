Секач: матч с ЦСКА очень важен, место на Востоке нужно занять как можно выше

Нападающий «Ак Барса» Иржи Секач поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА. Игра состоится сегодня, 13 февраля, начало встречи — в 19:30. Предыдущие три очные игры в этом сезоне остались за подопечными Игоря Никитина.

«Мы неудачно играли с ЦСКА в нынешнем сезоне, но с каждым разом действовали всё лучше и лучше. Сначала был домашний разгром 0:5, потом минимальные поражения на выезде (2:4; 4:5). В целом уверен, что ближе к плей-офф мы будем прибавлять, как это делали в прошлом сезоне. Но нам нужно занять на Востоке место как можно выше. Поэтому матч с ЦСКА очень важен, и мы будем стремиться к победе», — приводят слова чешского нападающего «Известия».