Пойнт: очки сами плывут к Кучерову

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт после победы в матче с «Калгари Флэймз» (6:3) поделился мнением об игре российского форварда Никиты Кучерова. Лучший бомбардир «регулярки» НХЛ отметился 4 (1+3) очками.

«Никита каждый матч создаёт огромное количество моментов. Когда он так действует, то очки сами к нему плывут», — отметил Пойнт.

«Я набрал семь очков в двух матчах? Куда важнее то, что мы смогли выиграть у хорошей команды из Западной конференции. Это намного лучше и важнее», — отмахнулся Кучеров, когда ему сказали о личной статистике.

Благодаря голу Кучеров вышел на третье место среди российских хоккеистов до 25 лет в истории НХЛ по количеству сезонов, в которых они забивали не менее 25 шайб.