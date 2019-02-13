Фридман: ради места для Бобровского и Панарина «Флорида» может обменять Юбердо

Известный североамериканский эксперт Эллиотт Фридман прокомментировал возможность обменов с участием «Флориды Пантерз», руководство которой готово приобрести российских хоккеистов «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина и Сергея Бобровского.

«С уверенностью можно сказать, что «пантеры» сделают доступным для обмена Майка Хоффмана. Это действительно талантливый парень. У него есть ещё один год действующего контракта, но действует частичный запрет на обмен — он может представить список из 10 команд, куда не хочет быть обменян. Не удивлюсь, если в нём будет заинтересованность, потому что руководство клубов всегда ищет тех, кто результативен.

И есть интересные новости о Джонатане Юбердо. Они появились в последние 24 часа. Один источник сказал мне, что «Флорида» ни за что не будет оформлять сделку с его участием. И были другие люди, которые говорили, что «Флорида» рассматривает возможность обмена. Я не знаю, как это комментировать. Я не могу поверить, что «Пантерз» обменяют Юбердо, у которого большой контракт, если бы не было другой информации», — сказал Фридман в эфире Sportsnet 650 Vancouver.

25-летний Юбердо находится на втором годе своего пятилетнего договора на сумму $ 5,9 млн за сезон и не имеет запрета на обмен. В нынешнем сезоне Юбердо набрал 52 (13+39) очка в 54 матчах при показателе полезности «-23».

На данный момент под потолком зарплат у «Флориды» свободно $ 8,9 млн. Текущие контракты Бобровского и Панарина суммарно составляют $ 13,4 млн.