Йенсен: в плей-офф «Йокерит» перепишет историю встреч с московским «Динамо»

Нападающий «Йокерита» Никлас Йенсен поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо». Бело-голубые являются наиболее вариантным соперником «шутов» по первому раунду плей-офф.

«Мы понимаем, что это будет важный тест перед плей-офф. Нужно быть готовыми и показать свою лучшую игру с самых первых минут. Да, историю мы знаем, но нам где-то не везло с «Динамо». У них хорошая команда, но мы верим в себя и в свои силы, относимся с уважением к сопернику, но уважаем и свою команду, болельщиков, всех, кто вокруг нас.

В спорте такое порой случается, но мы не переживаем на этот счёт. Плей-офф — вот что будет иметь значение. Лучше иметь плохую историю в «регулярке», но хорошую в Кубке Гагарина. Мы перепишем серию неудач в плей-офф, а постараемся начать уже сегодня. Если сыграем в свой хоккей, всё будет в порядке», — цитирует Йенсена официальный сайт КХЛ.