Защитник «Динамо» Волков: я добавил в плане тактики и стал сильнее

Защитник московского «Динамо» Артём Волков оценил уровень игры в этом сезоне, а также рассказал о подготовке бело-голубых в паузу на третий этап Евротура — Шведские хоккейные игры.

«Тяжело себя оценивать. Это должны делать люди, которые смотрят за игрой со стороны. Пожалуй, в плане тактики я добавил. Ну и посильнее чуток стал. Вырос, наверное. Точно мускулы! Вот за это ручаюсь.

После матча с «Адмиралом» у нас было два выходных. А потом — по две тренировки в день. С утра зал и лёд, вечером — лёд. Режим серьёзный — с максимальной нагрузкой, чтобы потом в матчах было легче. Были другие сюрпризы. Например, «городок» на льду в тяжёлых жилетах", — цитирует Волкова официальный сайт московского «Динамо».