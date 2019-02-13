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Зайцев и Дадонов — в топ-30 самых талантливых европейских спортсменов до 30 лет

Зайцев и Дадонов — в топ-30 самых талантливых европейских спортсменов до 30 лет
Хоккей / НХЛ

Два российских игрока, выступающие в Национальной хоккейной лиге, попали список 30 самых талантливых европейских спортсменов до 30 лет, который был составлен Forbes.

В списке оказались защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев и нападающий «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов.

27-летний Зайцев защищает цвета канадского клуба с 2016 года. В нынешнем сезоне россиянин провёл 56 матчей в регулярном чемпионате, отметившись двумя результативными бросками и пятью голевыми передачами при показателе полезности «+1» и 14 минутами штрафного времени.

Второе пришествие 29-летнего Дадонова в стан «пантер» состоялось в 2017 году. В нынешнем сезоне на его счету 42 (19+23) очка в 55 матчах регулярного чемпионата. Евгений заработал показатель полезности «-13» и четыре минуты штрафного времени.

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