Панарин: водочка помогает забыть о шумихе. Шучу, на самом деле — виски

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин в шутливой форме рассказал, что помогает ему сохранять концентрацию на фоне шумихи вокруг своей персоны.



«Водочка помогает забыть о шумихе. Да нет, шучу. На самом деле — виски. А вообще, об этом стараюсь просто не думать. Надо быть на позитиве. Слава богу, что идут очки, поэтому легче. Не будь очков, было бы очень сложно», — приводит слова Панарина «Матч ТВ».



Ранее стало известно, что «Флорида Пантерз» ради приобретения Панарина и голкипера Сергея Бобровского готова расстаться с нападающим Джонатом Юбердо.



Кроме того в услугах Панарина заинтересован «Бостон Брюинз», однако «Коламбус» попросил взамен первый раунд драфта, 21-летнего центрфорварда Трента Фредерика (17 очков в 37 матчах за фарм-клуб), и одного из молодых хоккеистов — 22-летнего нападающего Райана Донато или 20-летнего защитника Урхо Вяякянайнена.

Кравчук: рынок-2019 складывается для Панарина хорошо, всё в его руках