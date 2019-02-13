Форвард «Спартака» Анатолий Никонцев выбыл из строя до конца сезона

Нападающий «Спартака» Анатолий Никонцев не поможет команде до конца нынешнего сезона из-за травмы нижней части тела, сообщает пресс-служба красно-белых в «Твиттере».



В этом сезоне 28-летний форвард провёл 52 матча в регулярном чемпионате, отметившись 17 результативными бросками и шестью голевыми передачами при показателе полезности «-4» и 18 минутах штрафного времени.



Сегодня, 13 февраля, красно-белые сыграют со СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, начало — в 19:30 мск.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 64 очка в 58 матчах. Питерские «армейцы» занимают второе место (93 очка).