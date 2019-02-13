«Ак Барс» — ЦСКА: в заявку казанцев попал 18-летний форвард Воронков

«Ак Барс» и ЦСКА объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Казани. Игра начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В состав казанcкого клуба попал 18-летний форвард Дмитрий Воронков.
«Ак Барс»:
Подъяпольский (Шарыченков);
Яруллин — Лямкин, Секач — Ландер — Азеведу;
Постма — Юдин, Зарипов — Основин — Лукоянов;
Манухов — Батыршин, Ткачёв — Попов — Галиев;
Глухов — Свитов — Клинкхаммер, Воронков.
ЦСКА:
Юханссон (Сорокин);
Нестеров — Блажиевский, Капризов — Вей — Григоренко;
Пашнин — Робинсон, Скотт — Андронов — Калинин;
Науменков — Марченко, Мамин — Попов — Шалунов;
Романов, Слепышев — Карнаухов — Телегин.
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