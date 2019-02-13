«Спартак» — СКА: Хелльберг займёт место в воротах «армейцев»

«Спартак» и СКА объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Москве. Начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Спартак»:
Беспалов (Гудачек);
Дыбленко — Гончаров, Фёдоров — Ганзл — Хохлачёв;
Вишневский — Кулик, Талалуев — Зубов — Даугавиньш;
Калинин — Григорьев, Карсумс — Злобин — Лисин;
Осипов, Трунёв — Воронин — Цыплаков, Легалин.
СКА:
Хелльберг (Шестёркин);
Гавриков — Белов, Кузьменко — Дацюк — Плотников;
Зубарев — Зуб, Гусев — Коскиранта — Барабанов;
Рукавишников — Херсли, Карпов — Тихонов — Якупов;
Сёмин, Кручинин — Мальцев — Ли, Морозов.
«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 64 очка в 58 матчах. Питерские «армейцы» занимают второе место (93 очка).