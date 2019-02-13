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«Металлург» обыграл «Витязь» и обошёл в таблице «Ак Барс»

«Металлург» обыграл «Витязь» и обошёл в таблице «Ак Барс»
Хоккей / КХЛ

«Металлург» встречался с «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Магнитогорске и закончилась со счётом 4:1 в пользу команды Йозефа Яндача.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а в начале второго игрового отрезка точным броском отметился форвард гостей Никита Комаров. Уральцы восстановили равновесие стараниями Максима Матушкина, а затем вышли вперёд после гола Ивана Верещагина. В середине третьего периода преимущество «Магнитки» укрепил Мэтт Элиссон, а в концовке он оформил дубль, забросив в пустые ворота.

«Металлург» одержал вторую победу подряд, подмосковная команда продлила серию поражений до четырёх встреч. «Магнитка» вышла на четвёртое место на Востоке, «Витязь» остался седьмым на Западе.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
13 февраля 2019, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
4 : 1
0:0, 2:1, 2:0
Витязь
Московская область
0:1 – Комаров (Стасенко, Швец-Роговой) – 21:50 (5x5), 1:1 – Матушкин (Эллисон) – 30:53 (5x5), 2:1 – Верещагин (Эллисон) – 37:56 (5x5), 3:1 – Эллисон (Кулёмин, Береглазов) – 49:38 (5x5), 4:1 – Эллисон – 59:50 (en)
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