«Салават» сообщил о прибавлении в семье Линуса Умарка

«Салават Юлаев» поздравил нападающего Линуса Умарка с рождением дочери. Ранее сообщалось, что шведский форвард покинул расположение уфимской команды по семейным обстоятельствам.



«Поздравляем нападающего Линуса Умарка с прибавлением в семье! От имени игроков команды, болельщиков, руководства и администрации клуба поздравляем чету Умарков с рождением дочери, желаем новорождённой крепкого здоровья и благополучия!» — гласит сообщение пресс-службы уфимского клуба в «Твиттере».



В этом сезоне 32-летний хоккеист провёл 56 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и набрал 49 (10+39) результативных баллов при показателе полезности «+3» и 28 минутах штрафного времени.

Умарк не попал в число хоккеистов «Салавата», отправившихся в турне по Дальнему Востоку.