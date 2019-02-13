«Ак Барс» — ЦСКА: «армейцы» забросили две шайбы за 58 секунд

ЦСКА гостит у «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



«Армейцы» открыли счёт на третьей минуте после результативного броска Кирилла Капризова. Гости укрепили преимущество спустя 58 секунд стараниями Михаила Григоренко.

Посмотреть видео гола Григоренко можно на официальном сайте КХЛ.

Команды играют в следующих составах:

«Ак Барс»:



Подъяпольский (Шарыченков);

Яруллин — Лямкин, Секач — Ландер — Азеведу;

Постма — Юдин, Зарипов — Основин — Лукоянов;

Манухов — Батыршин, Ткачёв — Попов — Галиев;

Глухов — Свитов — Клинкхаммер, Воронков.



ЦСКА:



Юханссон (Сорокин);

Нестеров — Блажиевский, Капризов — Вей — Григоренко;

Пашнин — Робинсон, Скотт — Андронов — Калинин;

Науменков — Марченко, Мамин — Попов — Шалунов;

Романов, Слепышев — Карнаухов — Телегин.