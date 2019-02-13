Разин — об игре с «Трактором»: один из лучших матчей в исполнении «Северстали»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвёл итоги встречи с «Трактором» (2:1 Б).



«Сегодня одна из лучших игр в исполнении нашей команды. Действовали строго, дисциплинированно, очень много провели времени в атаке, создали много моментов. Поздравляю команду с победой», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Денис Киселёв.

Хозяева открыли счёт на пятой минуте, после того как Александр Шаров отправил шайбу с нулевого угла практически в пустые ворота, воспользовавшись рикошетом от борта. Подопечные Андрея Разина восстановили паритет во второй двадцатиминутке стараниями Картера Эштона. В концовке периода гости дважды забивали стараниями Александра Петунина, но арбитры не засчитали оба гола. Основное и дополнительное время не выявило победителя, и судьба встречи решилась в серии буллитов, где удача была на стороне гостей.