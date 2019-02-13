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Тертышный: игра с «Северсталью» была равной, хорошо действовали вратари

Тертышный: игра с «Северсталью» была равной, хорошо действовали вратари
Хоккей / КХЛ

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный подвёл итоги встречи с «Северсталью» (1:2 Б).

«Равная игра, очень хорошо играли вратари с обеих сторон. В серии буллитов, будем так говорить, соперник оказался сильнее. Соперника — с победой», — передаёт слова Тертышного корреспондент «Чемпионата» Денис Киселёв.

Хозяева открыли счёт на пятой минуте, после того как Александр Шаров отправил шайбу с нулевого угла практически в пустые ворота, воспользовавшись рикошетом от борта. Подопечные Андрея Разина восстановили паритет во второй двадцатиминутке стараниями Картера Эштона. В концовке периода гости дважды забивали стараниями Александра Петунина, но арбитры не засчитали оба гола. Основное и дополнительное время не выявило победителя, и судьба встречи решилась в серии буллитов, где удача оказалась на стороне гостей.

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