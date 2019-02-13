Яндач: первое звено «Магнитки» показало хорошую игру, его игроки забили все голы

Главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач поделился мнением о матче с «Витязем» (4:1).



«Всегда после перерыва не ясно, как команда выйдет на игру. Было видно, что в первом периоде у нас не было моментов в зоне атаки. Держали шайбу, но не бросали, не было моментов для голов. Во втором периоде, когда получили гол в свои ворота, начали уже играть, улучшили движение. Там тоже были моменты у соперника, но команду поддержал Вася Кошечкин.



Две-три ошибки у нас было, которые давали голевые моменты гостям. Когда сравняли результат, стали контролировать игру. Хорошие действия показало первое звено, его игроки забили все шайбы сегодня. Сейчас готовимся к трём выездным матчам», — цитирует Яндача пресс-служба «Магнитки».

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