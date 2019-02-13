«Торпедо» обыграло «Локомотив» в овертайме и прервало серию из трёх поражений

«Локомотив» встречался с «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в Ярославле. Игра закончилась со счётом 2:3 ОТ в пользу гостей



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Первый период завершился без результативных бросков, а во втором игровом отрезке команды обменялись заброшенными шайбами. На гол Эндрю Кэлофа «железнодорожники» ответили точным броском Брэндона Козуна в большинстве. В начале третьего периода Энди Мили реализовал численный перевес, «Локомотив» ответил голом Егора Аверина спустя две минуты. Основное время победителя не выявило, а в овертайме победу гостям принёс Филип Хольм.

«Торпедо» прервало серию из трёх поражений, «Локомотив» проиграл впервые за три игры.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.