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«Торпедо» обыграло «Локомотив» в овертайме и прервало серию из трёх поражений

«Торпедо» обыграло «Локомотив» в овертайме и прервало серию из трёх поражений
Хоккей / КХЛ

«Локомотив» встречался с «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в Ярославле. Игра закончилась со счётом 2:3 ОТ в пользу гостей

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Первый период завершился без результативных бросков, а во втором игровом отрезке команды обменялись заброшенными шайбами. На гол Эндрю Кэлофа «железнодорожники» ответили точным броском Брэндона Козуна в большинстве. В начале третьего периода Энди Мили реализовал численный перевес, «Локомотив» ответил голом Егора Аверина спустя две минуты. Основное время победителя не выявило, а в овертайме победу гостям принёс Филип Хольм.

«Торпедо» прервало серию из трёх поражений, «Локомотив» проиграл впервые за три игры.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
13 февраля 2019, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
2 : 3
0:0, 1:1, 1:1, 0:1
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 – Кэлоф (Мили, Волченков) – 24:42 (5x5), 1:1 – Козун (Накладал, Контиола) – 38:30 (5x4), 1:2 – Мили (Паршин, Кэлоф) – 41:28 (5x4), 2:2 – Аверин (Ильенко, Мисюль) – 43:27 (5x5), 2:3 – Хольм (Жафяров) – 62:19 (3x3)
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