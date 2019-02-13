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Шипачёв вышел на третье место в списке бомбардиров за всю историю КХЛ

Шипачёв вышел на третье место в списке бомбардиров за всю историю КХЛ
Хоккей / КХЛ

Московское «Динамо» встречается с «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Нападающий бело-голубых Вадим Шипачёв отметился голом и результативной передачей. Заброшенная шайба позволила форварду набрать 582-е очко и выйти на третье место в рейтинге бомбардиров за всю историю КХЛ. Шипачёв опередил Александра Радулова (581).

Лидером остаётся форвард «Металлурга» Сергей Мозякин, набравший 845 очков. У нападающего казанского «Ак Барса» Даниса Зарипова 616 очков.

В третьем периоде матча нападающий «шутов» Хенри Иконен получил «5+20», нарушив правила на форварде Аслане Раисове и отправив его на борт. Защитник «Динамо» Виталий Меньшиков решил вступиться за товарища, но в итоге подрался с защитником Эмили Рясененом и получил две минуты как зачинщик драки.

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