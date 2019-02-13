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«Динамо» в 11-й раз подряд обыграло «Йокерит», Шипачёв набрал четыре очка

«Динамо» в 11-й раз подряд обыграло «Йокерит», Шипачёв набрал четыре очка
Хоккей / КХЛ

Московское «Динамо» встречается с «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Москве и закончилась со счётом 5:3 в пользу бело-голубых.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

Первый период закончился без заброшенных шайб. В начале второй двадцатиминутки Сами Лепистё вывел гостей вперёд, на что бело-голубые ответили точными бросками Артёма Волкова, Семёна Панкратова и Вадима Шипачёва. В третьем периоде преимущество команды Владимира Крикунова укрепил Микс Индрашис, «шуты» ответили шайбой Никласа Йенсена. Йон Норман сократил отставание до минимума, но окончательный счёт установил Шипачёв.

«Динамо» одержало пятую победу в последних шести матчах. Кроме того, бело-голубых продлили победную серию в играх с «Йокеритом» до 11 матчей.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
13 февраля 2019, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
5 : 3
0:0, 3:1, 2:2
Йокерит
Хельсинки
0:1 – Лепистё (Регин) – 23:50 (5x5), 1:1 – Волков (Шипачёв, Никулин) – 24:27 (5x5), 2:1 – Панкратов (Ефремов, Меньшиков) – 26:35 (5x5), 3:1 – Шипачёв (Никулин) – 34:07 (5x5), 4:1 – Индрашис (Никулин, Шипачёв) – 44:00 (4x4), 4:2 – Йенсен (Кивистё, Мозес) – 51:47 (5x5), 4:3 – Норман – 57:20 (5x4), 5:3 – Шипачёв (Индрашис) – 58:59 (en)
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