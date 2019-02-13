«Динамо» в 11-й раз подряд обыграло «Йокерит», Шипачёв набрал четыре очка

Московское «Динамо» встречается с «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Москве и закончилась со счётом 5:3 в пользу бело-голубых.



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Первый период закончился без заброшенных шайб. В начале второй двадцатиминутки Сами Лепистё вывел гостей вперёд, на что бело-голубые ответили точными бросками Артёма Волкова, Семёна Панкратова и Вадима Шипачёва. В третьем периоде преимущество команды Владимира Крикунова укрепил Микс Индрашис, «шуты» ответили шайбой Никласа Йенсена. Йон Норман сократил отставание до минимума, но окончательный счёт установил Шипачёв.



«Динамо» одержало пятую победу в последних шести матчах. Кроме того, бело-голубых продлили победную серию в играх с «Йокеритом» до 11 матчей.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.