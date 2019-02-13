Квартальнов: «Локомотив» не заслужил победу в матче с «Торпедо»

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал результат домашнего матча с «Торпедо» (2:3 ОТ).



«Дэвида Немировски и его команду — с победой. Думаю, мы сегодня не заслужили победу. Проиграли хорошую игру в овертайме. Последние две игры провели блёкло. Проиграли в движении, в стыковой борьбе. Договаривались сыграть в овертайме по-другому, но не нанесли ни одного броска.



Есть ли вопросы к обороне? У нас идёт подготовка к плей-офф. «Локомотив» должен уметь играть под нагрузками, следуя подготовительному плану. Вопросы есть не только к обороне, а ко всем линиям», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Никулин.

«Торпедо» прервало серию из трёх поражений, «Локомотив» проиграл впервые за три матча.