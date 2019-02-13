Рукавишников: идёт финишная прямая, надо «подметать» за собой

Защитник СКА Роман Рукавишников поделился эмоциями после выездного матча «регулярки» КХЛ со «Спартаком» (2:0).



«Очень хорошо «Спартак» оборонялся, разобрал нашу игру, но мы додавили. Удалось удержать победный счёт и не пропустить. Мишу Мальцева поздравили в раздевалке с первым голом в КХЛ. Не сказать, чтобы выдохнули после его гола. «Спартак» такая команда, которая может отыграться при счёте 0:2.



Каждая игра складывается по-своему. В плей-офф всё будет иначе, сейчас идёт подготовка. Финишная прямая, надо «подметать» за собой, подтаскивать последние нюансы», — передаёт слова Рукавишникова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«СКА» одержал вторую победу подряд, «Спартак» потерпел второе поражение кряду.