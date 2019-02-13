Минское «Динамо» проиграло «Словану», упустив преимущество в два гола

«Слован» встречался с минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Братиславе и закончилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.



Гости открыли счёт на 8-й минуте стараниями Теэму Пулккинена, а спустя пять минут Максим Парфеевец забросил вторую шайбу в ворота хозяев. Рудольф Червены отыграл один гол, реализовав численный перевес, а во втором периоде Марек Слобода восстановил равновесие. В третьем игровом отрезке Джефф Таффе впервые в матче вывел клуб из Братиславы вперёд.

Минский клуб потерпел пятое поражение в последних шести матчах регулярного чемпионата, словацкая команда одержала третью победу в последних четырёх играх.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.