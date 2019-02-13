Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Минское «Динамо» проиграло «Словану», упустив преимущество в два гола

Минское «Динамо» проиграло «Словану», упустив преимущество в два гола
Хоккей / КХЛ

«Слован» встречался с минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Братиславе и закончилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Гости открыли счёт на 8-й минуте стараниями Теэму Пулккинена, а спустя пять минут Максим Парфеевец забросил вторую шайбу в ворота хозяев. Рудольф Червены отыграл один гол, реализовав численный перевес, а во втором периоде Марек Слобода восстановил равновесие. В третьем игровом отрезке Джефф Таффе впервые в матче вывел клуб из Братиславы вперёд.

Минский клуб потерпел пятое поражение в последних шести матчах регулярного чемпионата, словацкая команда одержала третью победу в последних четырёх играх.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
13 февраля 2019, среда. 20:30 МСК
Слован
Братислава
3 : 2
1:2, 1:0, 1:0
Динамо Мн
Минск
0:1 – Пулккинен (Уиркош) – 07:19 (5x5), 0:2 – Парфеевец (Дроздов) – 12:07 (5x5), 1:2 – Червены (Серсен, Таффе) – 15:34 (5x4), 2:2 – Слобода (Сукель, Грман) – 23:03 (5x5), 3:2 – Таффе (Яношик, Серсен) – 46:09 (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент